Klasyk dla Anwilu!

Mimo że to włocławianie byli stroną przeważającą na początku spotkania, to Jeremy Senglin i Emmanuel Nzekwesi doprowadzali do wyrównania. Po późniejszych rzutach Michała Michalaka to gospodarze prowadzili czterema punktami. Cały czas utrzymywali swoją przewagę, która potrafiła rosnąć do 10 punktów po wsadzie Luke’a Petraska. Po 10 minutach było 27:17. Zaraz na początku drugiej kwarty różnica wzrosła nawet do 16 punktów dzięki trafieniu wracającego do gry DJ Funderburka. Wrocławianie lekko zmniejszali straty, ale Taylor i Petrasek kontrolowali wynik. Starał się to zmienić m. in. MaCio Teague, ale to było za mało. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:37.

W trzeciej kwarcie MaCio Teague znowu starał się poprawiać sytuację swojego zespołu, ale trwało to krótko. Po odpowiedziach Kamila Łączyńskiego i Ryana Taylora przewaga ekipy trenera Selcuka Ernaka wynosiła ponownie 16 punktów. Dobry fragment zanotował też Luke Nelson, a reakcje Jakuba Nizioła i Daniela Gołębiowskiego nie wystarczały do realnego odrabiania strat. Po rzutach Turnera po 30 minutach było 76:57. W kolejnej części meczu wrocławianie nadal nie potrafili wrócić do gry - mimo starań Emmanuela Nzekwesiego. Włocławianie nie musieli już utrzymywać wysokiego tempa w ofensywie, bo całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Swoje akcje kończyli jeszcze m. in. Nelson oraz Petrasek, a Anwil wygrał ostatecznie 97:70.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Luke Petrasek z 18 punktami i 4 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Emmanuel Nzekwesi z 15 punktami i 11 zbiórkami.

Piątkowym zwycięstwem Anwil zapewnił sobie pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym i rozstawienie z nr 1 w fazie play off.

Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław 97:70 (27:17, 24:20, 25:20, 21:13)

Anwil Włocławek: Luke Petrasek 18, Nick Ongenda 13, Dj Funderburk 13, Michał Michalak 12, Justin Turner 11, Ryan Taylor 10, Luke Nelson 9, Deane Williams 6, Kamil Łączyński 5, Bartosz Łazarski 0, Krzysztof Sulima 0, Karol Gruszecki 0.

Śląsk Wrocław: Macio Teague 17, Emmanuel Nzekwesi 15, Jeremy Senglin 11, Daniel Gołębiowski 10, Jakub Nizioł 8, Kenan Blackshear 4, Dejon Davis 3, Ajdin Penava 2, Błażej Kulikowski 0, Adam Waczyński 0, Wojciech Siembiga 0.