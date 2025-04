Moder z asystą! Kolejny świetny mecz Polaka

Gospodarze doskonale rozpoczęli to spotkanie. Już w 14. minucie Jakub Moder kapitalnym, prostopadłym podaniem z głębi pola uruchomił Ayase Uedę. Japoński napastnik wykorzystał sytuację sam na sam, zachował zimną krew i precyzyjnym strzałem otworzył wynik meczu. Chwilę później fatalnie zachował się Jasper Schendelaar. Bramkarz PEC Zwolle próbował wdać się w drybling, co zakończyło się katastrofą. Stracił futbolówkę na rzecz Antoniego Milambo, który został przez niego trafiony, a futbolówka - odbijając się od zawodnika Feyenoordu - wtoczyła się do bramki.

Zaledwie trzy minuty później padł trzeci cios. Milambo, będący w znakomitej dyspozycji, idealnym podaniem obsłużył niekrytego Igora Paixao. Skrzydłowy gospodarzy nie miał większych problemów z pokonaniem golkipera rywali, podwyższając prowadzenie. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, choć Feyenoord miał okazję, by zdobyć kolejną bramkę. Blisko trafienia był David Hancko, jednak jego uderzenie minimalnie minęło prawy słupek bramki Zwolle.

Druga połowa również układała się zgodnie z planem sztabu trenera van Persie'ego. Gospodarze cofnęli się nieco głębiej, koncentrując się na solidnej grze w obronie, ale robili to "z głową" - skutecznie odcinali gości od własnego pola karnego i nie dopuścili do żadnego realnego zagrożenia pod bramką strzeżoną przez Timona Wellenreuthera. W 80. minucie ponownie błysnął Moder - Polak popisał się efektownym rajdem prawą flanką, po którym wyłożył piłkę Milambo. Młody pomocnik błyskawicznie odegrał do Paixao, a ten bez wahania huknął w długi róg, ustalając wynik spotkania na 4:0.

Dzięki temu pewnemu zwycięstwu zespół z De Kuip wskoczył na trzecią lokatę w tabeli Eredivisie. Do liderującego Ajaxu traci jednak nadal aż jedenaście punktów. Drugie w stawce PSV Eindhoven wyprzedza drużynę Modera o pięć "oczek", a do zakończenia sezonu pozostały już tylko cztery kolejki.

Feyenoord Rotterdam - PEC Zwolle 4:0 (3:0)

Bramki: Ayase Ueda 14, Antoni Milambo 22, Igor Paixao 25, 79.

Feyenoord: Timon Wellenreuther - Givairo Read, Gernot Trauner (64. Thomas Beelen), David Hancko, Hugo Bueno (82. Djomar Giersthove) - In-Beom Hwang (82. Ramiz Zerrouki), Jakub Moder, Antoni Milambo - Anis Hadj Moussa (64. Aymen Sliti), Ayase Ueda (85. Stephano Carrillo), Igor Paixao.

Zwolle: Jasper Schendelaar, Eliano Reijnders, Simon Graves (88. Damian van der Haar), Anselmo Garcia MacNulty, Sherel Floranus - Ryan Thomas (88. Nick Fichtinger), Davy Van Den Berg (64. Jamiro Monteiro), Anouar El Azzouzi (76. Odysseus Velanas) - Younes Namli, Dylan Vente, Filip Krastev (64. Dylan Mbayo).

Żółte kartki: Gernot Trauner - Dylan Vente.