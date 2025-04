Anwil Włocławek zwyciężył w swoim ostatnim spotkaniu z Arką Gdynia 97:85. Śląsk Wrocław również pokazał się z dobrej strony i wygrał ze Stalą Ostrów 91:87.

Hit ORLEN Basket Ligi, klasyk rozgrywek! Anwil to ciągle lider tabeli, natomiast WKS Śląsk walczy o udział w play-off. Najciekawsze starcie? Prawdopodobnie to pod koszami pomiędzy atletycznym Nickiem Ongendą a niezwykle silnym Emmanuelem Nzekwesim. Ważna będzie też rywalizacja strzelców - Michał Michalak kontra Jeremy Senglin. Który zawodnik zaprezentuje bardziej efektowne wsady - Deane Williams czy wracający do zespołu z Wrocławia Jakub Nizioł?

Ostatnie spotkanie między zespołami zwyciężył Anwil 99:93.

Relacja live i wynik na żywo meczu Anwil Włocławek - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20:00.

GM, plk.pl