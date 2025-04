Pierwsze pożegnanie w Skrze Bełchatów! W przyszłym sezonie ma wzmocnić Projekt

Kamil Nalepka dołączył do PGE GiEK Skry w 2023 roku. Pracę w bełchatowskim klubie łączył z pracą w sztabie reprezentacji Polski siatkarzy, którą prowadzi Nikola Grbić. W swojej karierze współpracował rówież z młodzieżowymi i juniorskimi kadrami Polski oraz z drużynami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale, pierwszoligowym AZS AGH Kraków oraz LUK Lublin.

Do sztabu szkoleniowego PGE GiEK Skry Bełchatów dołączył przed sezonem 2023/24 jako asystent trenera Andrei Gardiniego. W ostatnim sezonie pełnił tę funkcję w sztabie Gheorghe Cretu.

– Bardzo dziękuję za te dwa lata spędzone tutaj w Bełchatowie. Był to dla mnie niezwykle cenny czas i bagaż wielu doświadczeń. Zostają same miłe wspomnienia... Do zobaczenia na siatkarskim szlaku – powiedział Kamil Nalepka.

Polsat Sport, skra.pl