Pierwsze starcie półfinałowe pomiędzy drużynami odbyło się 22 kwietnia. Choć dwa pierwsze sety należały do drużyny z Siedlec, chełmianom ostatecznie udało się powrócić do rywalizacji i wygrać kolejne partie gry. Drużyna z Chełma wygrała to spotkanie 3:2. Cała rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.

ZOBACZ TAKŻE: Trwa przebudowa składu! Polski klub rozstał się z dwoma kolejnymi siatkarzami

Chełm skończył fazę ligową na pierwszym miejscu z dorobkiem 74 punktów. W ćwierćfinale liderzy pokonali 2:1 Visłę Bydgoszcz. Siedlce skończyły rundę zasadniczą jako piąty zespół, natomiast w ćwierćfinale ograli 2:1 BBTS Bielsko-Biała.

Każde z ostatnich pięciu spotkań pomiędzy zespołami wygrał Chełm.

Relacja live i wynik na żywo ChKS Chełm - KPS Siedlce na Polsatsport.pl. Początek meczu o godz. 18:00.

GM, Polsat Sport