Zameldowali się w finale! Siatkarze najlepszej drużyny fazy zasadniczej czekają na rywala

ChKS Chełm miał ciężką przeprawę na własnym terenie, ale pokonał KPS Siedlce 3:2. W drugim starciu triumfator fazy zasadniczej wygrał już wyraźnie. Pierwszy set to dominacja gości (14:25). Ekipa z Chełma uzyskała wyraźną przewagę również w drugiej odsłonie. W środkowej części seta było 8:15, ale gospodarze zerwali się do walki i w końcówce odrobili straty (22:22). Zwycięzcę wyłoniła gra na przewagi, którą na korzyść ChKS rozstrzygnął Paweł Rusin (26:28). W trzeciej partii siatkarze KPS wypracowali sobie solidną zaliczkę (12:7) i tym razem to przyjezdni musieli gonić wynik. Dopięli swego (19:19) i kluczowe akcje seta rozegrali po swojej myśli. Spotkanie zamknął skutecznym atakiem Jakub Bucki (22:25), który przyszedł do klubu z Asseco Resovii w ramach transferu medycznego.

Najlepszym zawodnikiem (MVP) tego starcia został wybrany Paweł Rusin, który wywalczył dla zwycięzców 16 punktów. ChKS Chełm wygrał rywalizację do dwóch zwycięstw i jako pierwszy zameldował się w wielkim finale.

Mickiewicz Kluczbork pewnie wygrał w trzech setach pierwsze starcie z MCKiS Jaworzno na własnym terenie. Drugie spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze z Jaworzna, którzy dobrze prezentowali się w polu serwisowym oraz w ataku i pewnie wygrali premierową partię 25:19. W drugiej partii od początku przeważali goście, którzy grali skutecznie w ataku, punktowali blokiem i wyrównali stan meczu (21:25). Losy trzeciego seta ważyły się do końca, ostatecznie siatkarze MCKiS wygrali 25:23, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Karol Rawiak. W czwartym secie gospodarze odskoczyli na kilka punktów, rywale odrobili straty, a w końcówce nie brakowało emocji. Punktowy blok przesądził o wygranej MCKiS (25:22) i przedłużeniu rywalizacji.

Najlepszym zawodnikiem (MVP) spotkania został wybrany Karol Rawiak, który zdobył w tym starciu 24 punkty. Trzecie półfinałowe starcie Mickiewicza z MCKiS zostanie rozegrane 28 kwietnia w Kluczborku.

Rywalizacja o trzecie miejsce toczyć się będzie do dwóch zwycięstw. Finał PLS 1. Ligi siatkarzy będzie rozgrywany do trzech wygranych meczów.



Półfinały PLS 1. Ligi siatkarzy:



ChKS (1) – KPS (5) 2–0

2025-04-22: ChKS Chełm – KPS Siedlce 3:2 (22:25, 18:25, 25:14, 25:17, 15:10)

2025-04-25: KPS Siedlce – ChKS Chełm 0:3 (14:25, 26:28, 22:25)

Awans: ChKS Chełm.



Mickiewicz (6) – MCKiS (7) 1–1

2025-04-22: KKS Mickiewicz Kluczbork – MCKiS Jaworzno 3:0 (33:31, 25:8, 25:10)

2025-04-25: MCKiS Jaworzno – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22)

2025-04-28: KKS Mickiewicz Kluczbork – MCKiS Jaworzno (poniedziałek, godzina 20.30).