Strach przed Diamentową Ligą. Sportowcy dostali ostrzeżenia

Na stadionie Egret, według oficjalnej listy startowej, ma pojawić się 23 aktualnych mistrzów świata i 10 rekordzistów świata, w tym między innymi tyczkarz Armand Duplantis i skoczkini wzwyż Jarosława Mahuczich.

Na sportowców, którzy wybierają się do Xiamen, padł jednak blady strach, a krajowe federacje wysyłają im oficjalne ostrzeżenia. Wszystko z powodu... jedzenia.

Jak podaje norweska telewizja NRK, tamtejszy związek lekkoatletyczny uczulił reprezentantów kraju na to, by unikali spożywania mięsa, a najlepiej przyjechali do Chin ze swoim pożywieniem.

- Ostrzegano nas, że powinniśmy unikać tamtejszego mięsa, ponieważ w hodowli zwierząt nagminnie stosuje się tam hormony wzrostu - powiedziała Unn Merete Jaeger, matka i trenerka biegaczki Henriette Jaeger.

Sportowcy obawiają się, że zjedzenie skażonego hormonem wzrostu posiłku może dać pozytywny wynik przy kontroli antydopingowej. Krajowe federacje wolą więc dmuchać na zimne i zawczasu zalecają ekipom szczególną ostrożność w hotelowych restauracjach.

Transmisję z zawodów Diamentowej Ligi w Xiamen będzie można obejrzeć od 12.30 w Polsacie Sport Premium 1 i od 13.00 w Polsacie Sport 3.