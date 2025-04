Wycofała się na godzinę przed meczem! Dramat rywalki Świątek

Paulę Badosę ostatni raz na korcie mogliśmy obserwować w Miami, gdzie zakończyła swoje zmagania po 1/16 finału z powodu problemów zdrowotnych. Choć tenisistka potwierdziła swój udział w Madrycie, to zaledwie niecałą godzinę przed meczem w sieci pojawiła się informacja, że zrezygnowała. Za pomocą mediów społecznościowych poinformowała swoich fanów o tym, że jest zmuszona wycofać się z turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz to dla Świątek za mało. Zaskoczyła po zwycięstwie. Później tak to wyjaśniła

Badosa od dłuższego czasu mierzy się z konsekwencjami po jej urazie kręgosłupa, który dwa lata temu wykluczył ją na pewny czas z gry. Teraz problemy zdrowotne przeszkodziły jej po raz kolejny w rywalizacji.

"Chciałam wam dać znać, że niestety nie będę w stanie zagrać w Mutua Madrid Open. Do ostatniego momentu próbowałam zrobić wszystko, co tylko było możliwe, ponieważ wiecie, jak bardzo podekscytowana byłam wizją grania w domu, ale jest to skomplikowany uraz. Mam nadzieję, że niedługo będę na 100%" - napisała Hiszpanka na swoim Instagramie za pomocą InstaStories.

Gabriela Mikulska