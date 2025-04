Zaskakujący transfer na zapleczu. Siatkarz ma pomóc w walce o awans do PlusLigi

Asseco Resovia Rzeszów zakończyła sezon 2024/25, lecz jednego z jej zawodników czeka jeszcze wyzwanie na zapleczu PlusLigi. Atakujący Jakub Bucki do końca trwającej kampanii reprezentować będzie bowiem pierwszoligowy ChKS Chełm.

"Klub ChKS Chełm zwrócił się do nas z prośbą o transfer medyczny Jakuba Buckiego, na co wyraziliśmy zgodę. Oznacza to, że sezon 2024/2025 nasz atakujący zakończy w Chełmie. Życzymy powodzenia w walce o awans do PlusLigi" - czytamy w oficjalnym komunikacie Asseco Resovii Rzeszów.

Zespół z Chełma rywalizuje obecnie w półfinale PLS 1. Ligi. W pierwszym spotkaniu podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego pokonali 3:2 KPS Siedlce i są o krok od awansu do finału.