Będzie to starcie dwóch drużyn walczących o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przed sobotnią konfrontacją w lepszym położeniu jest Polonia. "Czarne Koszule" plasują się na szóstej lokacie, a zatem aktualnie mają prawo gry w barażach. Z kolei GKS Tychy po serii zwycięstw wskoczył na ósmą pozycję i do Polonii traci tylko cztery oczka.

Zarówno jedni, jak i drudzy w ostatnim czasie radzą sobie bardzo dobrze. Warszawianie nie zaznali jeszcze smaku ligowej porażki wiosną. Ostatnio po serii czterech wygranych zremisowali 0:0 z Wisłą Płock. Z kolei GKS wygrał pięć ostatnich spotkań. W 2025 roku w lidze podopiecznych Artura Skowronka pokonał tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.