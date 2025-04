Będzie to starcie dwóch drużyn z przeciwległych biegunów tabeli. "Arkowcy" prowadzą w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Podopiecznym Dawida Szwargi już bardzo niewiele brakuje do zapewnienia sobie awansu do PKO BP Ekstraklasy. W poprzedniej serii gier gdynianie pokonali u siebie 1:0 Odrę Opole.

ZOBACZ TAKŻE: Moder z asystą! Kolejny świetny mecz Polaka

Z kolei Pogoń walczy o ligowy byt. Siedlczanie w ostatnim czasie zaczęli stopniowo zdobywać punkty, co pozwoliło im włączyć się do gry o utrzymanie. W ostatniej kolejce piłkarze z Mazowsza musieli jednak uznać wyższość Wisły Kraków. Spotkanie na stadionie "Białej Gwiazdy" zakończyło się wynikiem 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.