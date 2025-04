Gwiazdor polskiej ligi walczy o powrót do zdrowia. Niebywałe doniesienia!

Przypomnijmy, że Woffinden niefortunnie wpadł pod dmuchaną bandę na torze w Krośnie i uderzył w drewniane ogrodzenie. Z tego powodu doszło do licznych obrażeń ciała - ze złamanymi kończynami, ale i kręgiem włącznie. Reprezentant Wielkiej Brytanii przeszedł kilka operacji i przebywał w śpiączce farmakologicznej, z której został wybudzony dopiero po kilku dniach od wypadku.

Od tamtej pory rozpoczął się, wydawałoby się, że żmudny, okres rehabilitacji. Nic bardziej mylnego! Woffinden potrzebował zaledwie kilka tygodni, aby samemu stanąć na nogi. Jego postęp jest tak olbrzymi, że coraz realniej brzmi scenariusz o wznowieniu kariery nie tylko ogółem, ale nawet w tym sezonie!

- Zadzwonił i mówi: Słuchaj Paweł, myślałem, że wrócę na finał, ale chyba muszę wrócić wcześniej. Szykuj się, że koniec lipca — początek sierpnia wskakuję do składu. Ja mu powiedziałem, że trzymam go za słowo. To jest człowiek ze stali. To jest niesamowity przykład jak mental i głowa jest istotna w takich kontuzjach i wypadkach - rzekł niedawno menedżer Texom Stali Rzeszów, Paweł Piskorz w rozmowie z Motowizją.

Niedługo potem sam zainteresowany umieścił nagranie w mediach społecznościowych, na których stawia pierwsze kroki.

34-latek był bohaterem hitu transferowego przed tym sezonem w Metalkas 2. Ekstralidze, czyli drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Wieloletnia gwiazda Betard Sparty Wrocław po słabszym okresie w elicie postanowiła odbudować formę na zapleczu. Niestety, feralny wypadek w Krośnie zmienił wszystko, ale niespodziewanie szybki powrót do zdrowia może sprawić, że multimedalista mistrzostw świata zdąży jeszcze w tym roku zadebiutować w meczu ligowym w barwach "Żurawi".

