Sensacja stała się faktem! Siatkarski mistrz Polski wyeliminowany w półfinale PlusLigi

Jastrzębianie rozpoczęli to spotkanie ze sporym animuszem i szybko wypracowali solidną zaliczkę (7:2). Goście przetrwali napór rywali i ruszyli do odrabiania strat. Ryzykowali w polu serwisowym i to przyniosło efekt - wyrównali po skutecznym ataku Wilfredo Leona (11:11), a chwilę później asa dołożył Fynnian McCarthy. Od tego momentu inicjatywa należała do lublinian, którzy uzyskali przewagę (13:16, 19:22), a zadanie ułatwiały im błędy własne gospodarzy. Jeden z nich - serwis w siatkę - dał Bogdance ostatni punkt (22:25).

Początek drugiej odsłony to wyrównana gra obu ekip. W środkowej części przewagę uzyskali gospodarze (13:11 - po asie Tomasza Fornala, 16:13), ale ekipa z Lublina wyrównała (16:16). Kluczowa dla losów seta okazała się seria gospodarzy od stanu 18:18 do 22:18, którą zwieńczył punktową zagrywką Anton Brehme. Dobrze dysponowany w tej partii Fornal przypieczętował z pola serwisowego wygraną Jastrzębskiego Węgla (25:20).

W pierwszych akcjach trzeciego seta dwa asy posłał Fornal (4:1), goście jednak szybko odrobili straty i znów oglądaliśmy wymianę ciosów pomiędzy obiema ekipami. W środkowej części seta przewagę uzyskali goście, którzy odskoczyli na trzy (14:17), a później na cztery oczka po ataku Leona (16:20). Punktowy blok dał ekipie z Lublina piłkę setową przy stanie 21:24, ale jastrzębianie zerwali się do walki i doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Rozstrzygnął ją na korzyść Bogdanki efektownym atakiem Kewin Sasak (24:26).

Jastrzębianie uzyskali przewagę na początku czwartej partii (10:7), goście jednak wyrównali po serii dobrych zagrywek Leona (13:13). Później gospodarze znów odskoczyli na trzy oczka (19:16), siatkarze Bogdanki jeszcze złapali kontakt, ale kluczowe akcje padły łupem ekipy trenera Marcelo Mendeza. W linię dziewiątego metra zaserwował Fornal (22:19), a blok przyniósł gospodarzom piłkę setową (24:20). Rywale obronili się w trzech akcjach, ale skuteczny atak Fornala zamknął seta (25:23).

Pierwszego finalistę PlusLigi miał więc wyłonić tie-break. W nim obie ekipy nadal toczyły zaciętą walkę, a przy zmianie stron, po punktowym bloku dwa oczka zaliczki mieli siatkarze z Lublina (6:8). Po przerwie kolejny blok, atak Leona i różnica wzrosła do czterech punktów (6:10). Siatkarze Bogdanki utrzymali przewagę do końca. Piłkę meczową atakiem blok-aut wywalczył Sasak, a po chwili Mikołaj Sawicki zdobył punkt na wagę awansu do finału (9:15).

Skrót meczu Jastrzębski Węgiel - Bogdanka:



Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (28), Łukasz Kaczmarek (19), Anton Brehme (10) – JSW; Kewin Sasak (23), Wilfredo Leon (19), Aleks Grozdanow (10) – LUK. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (12–8), a goście blokiem (11–16). MVP: Kewin Sasak (17/32 = 53% skuteczności w ataku + 6 bloków).



JSW Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:23, 9:15)

JSW: Anton Brehme, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle – Jakub Jurczyk (libero) oraz Juan Ignacio Finoli, Marcin Waliński (libero), Luciano Vicentin, Arkadiusz Żakieta. Trener: Marcelo Mendez.

LUK: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek, Bennie Tuinstra, Jan Nowakowski. Trener: Massimo Botti.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 (3:1, 1:3, 3:2) dla Bogdanki LUK. Drużyna z Lublina awansowała do finału PlusLigi.

