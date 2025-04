Kapitalny mecz Śliwki w Japonii! Polak bohaterem!

Ekipa Suntory znalazła się pod ścianą po piątkowej porażce w półfinale play-off 2:3. Wówczas Śliwka przyglądał się poczynaniom kolegów z kwadratu dla rezerwowych. Dzień później dostał już szansę gry w pełnym wymiarze i efekty tego było widać momentalnie.

Suntory musiało wygrać, aby doprowadzić do remisu w rywalizacji do dwóch zwycięstw i wciąż mieć szansę na finał play-off. Scenariusz ten udało się zrealizować z nawiązką, bo sobotnie starcie w ogóle nie przypominało tego kilkadziesiąt godzin wcześniej. Dominacja gospodarzy nie podlegała dyskusji, o czym świadczy pewny triumf w pierwszym secie 25:16 oraz w drugim 25:20. Kibice doczekali się emocji w trzeciej partii, ale i w niej decydujące słowo należało do miejscowych, którzy wygrali 25:23.

Powiedzieć, że duża w tym zasługa Śliwki, to jak nic powiedzieć. Polak zdobył 16 punktów i zanotował 68 procent skuteczności w ataku. Do tego należy dodać trzy punkty w bloku. To właśnie nasz przyjmujący otrzymał nagrodę MVP spotkania.

Trzeci, decydujący mecz o awans do finału play-off ligi japońskiej pomiędzy Suntory a Wolfdogs zaplanowano na niedzielę. W finale jest już JTEKT Stings, którego szkoleniowcem jest Michał Gogol.

