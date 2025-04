KSW 105: Karta walk

Bartosiński i Grzebyk powalczą o pas kategorii półśredniej, który posiada "Bartos". "Double Champ" ma jednak za sobą cztery wygrane z rzędu, a panujący mistrz wraca po porażce z Mamedem Khalidovem. Grzebyk będzie chciał wziąć rewanż na rywalu za porażkę z 2022 roku.

W co main evencie zobaczymy starcie byłego pięściarza Artura Szpilki z kickbokserem Errolem Zimmermanem. Panowie zawalczą w formule MMA. Po niespełna dwóch latach przerwy do klatki KSW powróci Pudzianowski. Jego rywalem będzie debiutujący w MMA Hall.

Karta walk KSW 105:

Walka wieczoru:

77,1 kg: Adrian Bartosiński (16-1) vs Andrzej Grzebyk (22-6) – o mistrzowski pas kategorii półśredniej

Karta główna:

120,2 kg: Artur Szpilka (3-1) vs Errol Zimmerman (1-1)

77,1 kg: Igor Michaliszyn (12-3) vs Artur Szczepaniak (12-3)

Open: Mariusz Pudzianowski (17-9) vs Eddie Hall (0-0)

77,1 kg: Madars Fleminas (13-6) vs Kacper Koziorzębski (11-6)

120,2 kg: Szymon Bajor (25-11) vs Augusto Sakai (16-6-1)

56,7 kg: Laura Grzyb (0-0) vs Gabriela Hristea (1-0)

77,1 kg: Marcin Krakowiak (13-5) vs Adam Niedźwiedź (9-4-1)

120,2 kg: Michał Turyński (1-0) vs Denis Górniak (5-2)

IM, Polsat Sport