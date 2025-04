Podczas sobotniej gali w Gliwicach kibice będą świadkami dziewięciu starć, w tym kilku absolutnych hitów. W walce wieczoru dojdzie do wyczekiwanego rewanżu między Adrianem Bartosińskim a Andrzejem Grzebykiem. Obaj zawodnicy spotkali się już podczas gali KSW 67, gdzie "Bartos" - mimo że w pewnym momencie znalazł się na deskach - zdołał odwrócić losy pojedynku i poddać rywala dźwignią na kolano w drugiej rundzie.

Nie mniej emocji zapowiada starcie dwóch tytanów. Do klatki wejdą Mariusz Pudzianowski oraz Eddie Hall, których łączna waga przekracza 280 kilogramów. Obaj wywodzą się z zawodów strongmanów, jednak "Pudzian" ma zdecydowanie większe doświadczenie w sportach walki. Dla Halla będzie to pierwszy poważny test na zawodowym poziomie, podczas gdy dla Polaka to szansa na przełamanie złej passy - ostatni raz zwyciężył w 2022 roku.

Kolejną atrakcją będzie pojedynek dwóch specjalistów od stójki: Artura Szpilki i Errola Zimmermana. "Szpila" po szybkiej przegranej z Arkadiuszem Wrzoskiem wraca do klatki, by odbudować swoją pozycję i wrócić na zwycięską ścieżkę. Zadanie nie będzie jednak łatwe - jego przeciwnik, 39-letni Holender, to weteran kickboxingu, który swoją zawodową karierę rozpoczął już w 2001 roku. W swoim ostatnim występie Zimmerman odprawił Tomasza Sararę.

Wyniki walk gali KSW 105:

Walka wieczoru:



77,1 kg: Adrian Bartosiński (16-1) vs Andrzej Grzebyk (22-6) – o mistrzowski pas kategorii półśredniej

Karta główna:



120,2 kg: Artur Szpilka (3-1) vs Errol Zimmerman (1-1)

77,1 kg: Igor Michaliszyn (12-3) vs Artur Szczepaniak (12-3)

Open: Mariusz Pudzianowski (17-9) vs Eddie Hall (0-0)

77,1 kg: Madars Fleminas (13-6) vs Kacper Koziorzębski (11-6)

120,2 kg: Szymon Bajor (25-11) vs Augusto Sakai (16-6-1)

56,7 kg: Laura Grzyb (0-0) vs Gabriela Hristea (1-0)

77,1 kg: Marcin Krakowiak (13-5) vs Adam Niedźwiedź (9-4-1)

120,2 kg: Michał Turyński (1-0) vs Denis Górniak (5-2)