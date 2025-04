ŁKS stracił zawodniczkę. Siatkarka zagra w Turcji

Scuka grała do tej pory w barwach ŁKS-u Commercecon Łódź. Klub poległ ostatnio w walce o mistrzostwo Polski z DevelopRes Rzeszów, przez co zmuszony był zadowolić się srebrem. Teraz zawodniczka zdecydowała się opuścić drużynę i przechodzi na sezon 2025/26 do Goztepe SK. Turecki klub poinformował o tym w poście na swoim Instagramie. Drużyna powitała Słowenkę i zakończyła wpis prostym zdaniem: "Powodzenia w naszej wspaniałej koszulce w nowym sezonie, Lana".

Choć Scuka powróciła w tym sezonie do ŁKS-u, to jednak ponownie nie zostanie tu na dłużej. Oprócz łódzkiego zespołu wcześniej można ją było zobaczyć w takich klubach jak: Vital Ljubljana, Yeşilyurt, Ilbank czy Geleximco Thái Bình.

Siatkarka ma na swoim koncie wiele sukcesów. Zdobyła tytuł mistrza i wicemistrza swojego kraju oraz Puchar Słowenii i triumfowała w Pucharze Challenge. Z reprezentacją swojego kraju Słowenka wygrała wicemistrzostwa Europy juniorek i wicemistrzostwa świata U-23.

Goztepe w sezonie 2024/25 zajął drugie miejsce w rozgrywkach Tureckiej 1 Ligi. Jest to najlepszy wynik tej drużyny od wielu lat. Teraz do klubu oprócz Scuki, dołączyła też Turczynka Emine Arici.

Gabriela Mikulska