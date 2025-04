Niecodzienna sytuacja w półfinale PlusLigi. Dlaczego Karol Butryn nie mógł wrócić na boisko?

Sytuacja miała miejsce przy stanie 9:7 w trzecim secie. Po zakończonej akcji została w ekipie Aluronu wykonana jedna zmiana - Patryk Łaba zastąpił Aarona Russella. Nie zgłoszono natomiast drugiej, a w tym momencie Karol Butryn zaczął narzekać na uraz kostki. Atakujący musiał opuścić boisko, ale uznano to za zmianę wymuszoną.





Siatkarz udał się do szatni z fizjoterapeutą i po pewnym czasie był gotowy do gry. Nie mógł jednak wrócić na boisko. Jak mówią przepisy, w przypadku zmiany narzuconej, kontuzjowany lub wykluczony zawodnik, który opuścił boisko, nie może powrócić do gry do końca meczu.

Zastąpił go Kyle Ensing i w tym przypadku zawiercianie mieli sporo szczęścia. Amerykański atakujący rozegrał bardzo dobre spotkanie, wywalczył 14 punktów (14/21 = 67% skuteczności w ataku) i skończył kilka ważnych akcji w tie-breaku.

– Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wszyscy byliśmy zaskoczeni. Patrząc jednak na naszą późniejszą grę i końcowy wynik, to myślę, że to pomogło nam wygrać – przyznał po meczu Butryn.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie wygrali wyjazdowe starcie z PGE Projektem Warszawa 3:2 i rozstrzygnęli na swoją korzyść półfinałową rywalizację. W wielkim finale zmierzą się z Bogdanką LUK Lublin.