Plan transmisji hokejowych MŚ Dywizji IA. Gdzie obejrzeć mecze Polaków?

Polacy w niedzielę zaczną zmagania w mistrzostwach świata Dywizji IA. W rumuńskim Sfantu Gheorghe rywalami Polaków będą gospodarze, Japończycy, Włosi, Ukraińcy oraz Brytyjczycy. Turniej potrwa do soboty, a dwie najlepsze drużyny awansują do Elity, w której Biało-Czerwoni grali przed rokiem. Najgorszy zespół spadnie do dywizji IB.

Plan transmisji hokejowych MŚ Dywizji IA:

Niedziela, 27 kwietnia

Japonia – Włochy - Polsat Sport 1 godz. 11:20

Ukraina – Wielka Brytania - Polsat Sport 2 godz. 14:50

Polska - Rumunia - Polsat Sport 1 godz. 18.20

Studio Polsat Sport 1 godz.17.30 oraz po meczu Polska - Rumunia

IM, Polsat Sport