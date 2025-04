Z tej okazji w ultranowoczesnym studiu Polsatu Sport stanęło lodowisko, a w towarzyszących transmisjom meczowym specjalnych programach studyjnych zaroi się od topowych ekspertów z Mariuszem Czerkawskim czy Henrykiem Gruthem na czele!

To już drugi rok z rzędu, gdy fani hokeja mogą oglądać najważniejszy turniej reprezentacyjny w kanałach telewizyjnych i streamingu Polsatu. Rok temu setki tysięcy widzów emocjonowały się pierwszym od ponad 20 lat występem Biało-Czerwonych w turnieju Elity. Reprezentacja Polski w dobrym stylu postawiła się potęgom pokroju Stanów Zjednoczonych czy Francji i zapunktowała z ówczesnym medalistą światowego czempionatu – Łotwą. W 2025 roku Polacy walczą o powrót do grona najmocniejszych drużyn, ale oprócz kadry trenera Roberta Kalabera, apetyt na to mają także m.in. Brytyjczycy czy Włosi.

7 dni, 6 drużyn, 15 meczów i walka o każdy punkt

Hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A zaczynają się 27 kwietnia i potrwają do 3 maja. Oprócz Polaków w turnieju udział wezmą jego gospodarze – Rumuni, a także Brytyjczycy, Włosi, Japończycy i Ukraińcy. Każda z sześciu reprezentacji rozegra po pięć spotkań, co daje ogólną liczbę 15 meczów na przestrzeni zaledwie tygodnia. Wszystkie reprezentacje klasyfikowane są we wspólnej tabeli, z której dwie najlepsze awansują do Elity, a najsłabsza spadnie do Dywizji 1B.

Wyjątkowa oprawa hokejowych mistrzostw świata w kanałach Polsat Sport i Polsat Box Go

Podobnie, jak przy ubiegłorocznych mistrzostwach świata Elity, sportowa redakcja Polsatu oddelegowała kilkunastoosobowy zespół do obsługi turnieju Dywizji 1A. W Rumunii obecni będą komentatorzy Grzegorz Michalewski i Marcin Ćwikła oraz reporter Michał Białoński. Meczom Reprezentacji Polski towarzyszyć będzie, realizowany z Warszawy, rozbudowany program studyjny prowadzony przez Marcina Lepę i Tomasza Włodarczyka. Jego gośćmi będą topowi eksperci, tacy jak Mariusz Czerkawski, czyli jeden z dwóch Polaków mających na koncie występy w legendarnej lidze NHL czy Henryk Gruth, a więc pierwszy Polak wprowadzony do Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF). W studiu ponownie pracować będzie także fiński hokeista i trener polskiego pochodzenia - Tomasz Valtonen, którego ciekawe spostrzeżenia były ozdobą ubiegłorocznych dyskusji przy okazji mistrzostw Elity. Tegoroczne analizy taktycznie przeprowadzi były zawodnik, a obecnie trener, Łukasz Sokół. Z kolei na lodowisku ustawionym w studiu Polsatu Sport hokejowe niuanse przybliżać będą byli reprezentanci - Przemysław Odrobny i Tomasz Wołkowicz, których wesprą młodzi adepci tego sportu. W dniach 9 – 25 maja, czyli już po zakończeniu mistrzostw świata Dywizji 1A, w Szwecji i Danii ruszy turniej z udziałem Elity. Wszystkie mecze tej imprezy, na żywo i z polskim komentarzem, także pokażą sportowe kanały Telewizji Polsat oraz streaming Polsat Box Go.

Terminarz meczów Reprezentacji Polski na hokejowych mistrzostwach świata Dywizji 1A:

27.04 godz. 18:20, Polsat Sport 1: mecz Rumunia – Polska (przedmeczowe studio od 17:30)

28.04 godz. 14:50, Polsat Sport 1: mecz Polska – Japonia (przedmeczowe studio od 14:00)

30.04 godz. 14:50, Polsat Sport 1: mecz Polska – Włochy (przedmeczowe studio od 14:00)

01.05 godz. 14:50, Polsat Sport 1: mecz Polska – Ukraina (przedmeczowe studio od 14:00)

03.05 godz. 18:20, Polsat Sport 1: mecz Wielka Brytania – Polska (przedmeczowe studio od 18:00)

Informacja Prasowa