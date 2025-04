Trzy tie-breaki w walce o finał PlusLigi! Ekscytująca siatkarska rywalizacja rozstrzygnięta

Jurajscy Rycerze rozpoczęli to spotkanie od mocnego uderzenia (1:7) i udany początek właściwie ustawił tę partię. Goście długo utrzymywali wyraźną przewagę (12:19), siatkarze ze stolicy próbowali gonić wynik, w końcówce zbliżyli się nawet na trzy oczka (17:20), ale popełnili w tym secie za dużo błędów własnych, by zagrozić zawiercianom. Aaron Russell wywalczył piłkę setową, a po chwili Bartosz Kwolek zakończył tę część meczu asem serwisowym (19:25).

Zobacz także: Słynny siatkarz żegna się z polskim klubem! "Nie przypuszczałem, że tak będzie"

Druga odsłona była bardziej wyrównana od poprzedniej. Na początku minimalną przewagę mieli zawiercianie (6:8), ale gospodarze odrobili straty (10:10) i w środkowej części seta uzyskali kilka punktów zaliczki (15:13, 20:17). Nie brakowało zaciętej walki, obron, przedłużonych akcji. W końcówce PGE Projekt utrzymał przewagę. W ważnym momencie asa posłał Tobias Brand (22:18), Artur Szalpuk wywalczył piłkę setową (24:20), a partię zamknęła długa wymiana zakończona autowym atakiem gości (25:21).

W trzecim secie przewagę mieli siatkarze Projektu. Przy stanie 9:7 boisko z powodu urazu musiał opuścić Karol Butryn i nie mógł wrócić do gry do końca meczu! W środkowej części seta ekipa ze stolicy utrzymywała punktowy dystans (14:11, 19:16). Jurajscy Rycerze zerwali się do walki i po ataku Kwolka odrobili straty (19:19), ale końcówka należała go gospodarzy. Skutecznie grał Linus Weber, którego atak dał piłkę setową, a w kolejnej akcji Jan Firlej zaskoczył rywali kiwką (25:21).

Siatkarze z Zawiercia nie rezygnowali i początek czwartej partii przyniósł wyrównaną rywalizację obu drużyn. Po punktowym bloku goście odskoczyli na dwa oczka (9:11), a później na cztery po ataku Kwolka (12:16). Jurajscy Rycerze przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku i pewnie wygrali końcówkę. Dwie ostatnie akcje seta skończył Patryk Łaba (19:25).

W trzecim półfinałowym starciu, po raz trzeci zwycięzcę wyłonił tie-break. W nim oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów. Przy zmianie stron punkt zaliczki mieli zawiercianie (7:8), ale dwa bloki Projektu odwróciły wynik (10:8). Zacięta walka trwała do końca. Brand wywalczył piłkę meczową dla gospodarzy (14:13), ale Kyle Ensing doprowadził do rywalizacji na przewagi. W niej znów błysnął Amerykanin - jego atak i blok zakończyły tę ekscytującą rywalizację (14:16) i przypieczętowały awans Jurajskich Rycerzy do finału.

PGE Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (19:25, 25:21, 25:21, 19:25, 14:16)

Projekt: Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Kevin Tillie, Jurij Semeniuk, Linus Weber – Damian Wojtaszek (libero) oraz Tobias Brand, Bartłomiej Bołądź, Andrzej Wrona, Michał Kozłowski, Karol Borkowski. Trener: Piotr Graban.

Aluron: Aaron Russell, Jurij Gladyr, Miguel Tavares Rodrigues, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn – Luke Perry (libero) oraz Miłosz Zniszczoł, Patryk Łaba, Kyle Ensing. Trener: Michał Winiarski.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 (2:3, 3:2, 3:2) dla Aluron CMC Warty. Drużyna z Zawiercia awansowała do finału PlusLigi, w którym zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin.

WYNIKI MECZÓW PLUSLIGI