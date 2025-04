Rewelacyjna końcówka MKS w Stargardzie!

Od początku goście starali się zaskakiwać rywali, a dzięki trafieniom Cobego Williamsa mieli cztery punkty przewagi. Później zmieniali to jednak chociażby Paweł Kikowski oraz Aleksandar Langović. Obie ekipy nie imponowały w ofensywie - ostatecznie dzięki zagraniu Dawida Słupińskiego po 10 minutach było 16:11. W drugiej kwarcie PGE Spójnia dość szybko miała 10, a następnie nawet 13 punktów przewagi po trafieniach Isaiaha Rossa i Sebastiana Kowalczyka. Dąbrowianie z kolei ciągle nie potrafili odnaleźć swojego rytmu w ataku - nawet mimo niezłych fragmentów Williamsa czy Markussona. W końcu po kolejnych akcjach tych graczy zbliżyli się jednak na cztery punkty. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:35.

Trzecią kwartę zespół trenera Krzysztofa Koziorowicza rozpoczął od małej serii 7:0, co pozwoliło znowu budować przewagę. Po późniejszej akcji Elijah McCaddena wzrosła ona nawet do 15 punktów. Rywalizację nawiązali jeszcze Jan Wójcik (niespodziewane rzuty z dystansu) oraz Ray Cowels. Ostatecznie po trafieniu Aleksandra Załuckiego po 30 minutach było tylko 63:57. Zespół trenera Jean-Denysa Chouleta w pewnym momencie kolejnej części meczu zanotował serię 0:10 i po rzutach wolnych Cobego Williamsa i Marcina Piechowicza przegrywał już tylko punktem! Po chwili akcja Tylera Cheese’a dawała już przyjezdnym prowadzenie! Skończyło się to na serii 0:17, a kluczowe rzuty w końcówce trafiali Williams i Markusson. Ostatecznie MKS wygrał 79:74.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najlepszym zawodnikiem gości był Cobe Williams z 23 punktami, 5 asystami i 6 przechwytami. Po 12 punktów dla gospodarzy rzucili Elijah McCadden i Malik Johnson.

PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza 74:79 (16:11, 23:24, 24:22, 11:22).

PGE Spójnia Stargard: Elijah McCadden 12, Malik Johnson 12, Paweł Kikowski 10, Aleksandar Langovic 9, Dawid Słupiński 9, Yehonatan Yam 7, Sebastian Kowalczyk 5, Wesley Gordon 4, Kacper Borowski 4, Isiah Ross 2.

MKS Dąbrowa Górnicza: Cobe Lee Williams 23, Mattias Markusson 17, Raymond Cowels III 8, Jan Wójcik 8, Tyler Cheese 6, Aleksander Załucki 6, David Hook 6, Marcin Piechowicz 2, Szymon Ryżek 2, Adam Łapeta 1, Wiktor Rajewicz 0.

plk.pl