„To było ciężkie pięć setów, goście zagrali dziś naprawdę dobrze. My mieliśmy dobre momenty, ale wydaje mi się, że drużyna z Lublina wygrała zasłużenie. Walczyliśmy, robiliśmy, co mogliśmy, by znaleźć się w finale. Takie było nasze marzenie. Nie udało się. Pozostaje czekać na przeciwnika, z którym zmierzymy się walce o brąz” – dodał.

Zobacz także: Zameldowali się w finale! Siatkarze najlepszej drużyny fazy zasadniczej czekają na rywala

Lublinianie wygrali na wyjeździe sobotni trzeci mecz 3:2 i rozstrzygnęli rywalizację do dwóch zwycięstw 2-1.

Jastrzębianie musieli sobie radzić bez kontuzjowanego podstawowego libero Jakuba Popiwczaka, którego już w trakcie środowego spotkania w Lublinie zastąpił 19-letni Jakub Jurczyk. Tamto starcie zespół ze Śląska wygrał, ale ostatecznie zagra o brązowy medal.

Drużyna trenera Marcelo Mendeza wygrała sezon zasadniczy, pokonała w nim lublinian dwa razy (3:0 i 3:1) oraz w półfinale Pucharu Polski 3:0.

Jastrzębianie po zdobyciu Pucharu Polski mają jeszcze szansę wygrania Ligi Mistrzów.

„Są dwa cele do zrealizowania. Jeszcze można zakończyć ten sezon happy endem. Dziś jesteśmy smutni, tak jak nasi kibice” – zakończył Fornal.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP