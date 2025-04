Dlatego Polska wygra z Rumunią! Nasz komentator już to wie (WIDEO)

Niedzielnym meczem mistrzostw świata Dywizji 1A z Rumunią polscy hokeiści na lodzie rozpoczną walkę o powrót do Elity, z którą pożegnali się rok wcześniej. Do 3 maja czekają ich jeszcze mecze z Japonią, Włochami, Ukrainą i Wielką Brytanią. Awans w Sfantu Gheorghe wywalczą dwie najlepsze ekipy, ostatnia spadnie do Dywizji 1B.

Tuż przed spotkaniem wysłannik Polsatu Sport Michał Białoński przepytał Grzegorza Michalewskiego na temat zbliżającego się meczu.

- Dlaczego Polska wygra to spotkanie? - spytał reporter Polsatu Sport.

- Bo chcemy wrócić do Elity i dlatego wygramy to spotkanie - wyznał szczerze komentator, który będzie miał przyjemność skomentować mecz Polska - Rumunia.

Dodał też, że tylko... awaria prądu na lodowisku i przerwanie meczu może powstrzymać Biało-Czerwonych.

Nasz komentator @MichalewskiG przed meczem Polska - Rumunia 🏑🎙️ pic.twitter.com/DjbNcmZ1nJ — Polsat Sport (@polsatsport) April 27, 2025

Polska - Rumunia. Kiedy mecz Polaków na hokejowych mistrzostwach świata? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Rumunia rozpocznie się w niedzielę 27 kwietnia o godz. 18:20 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio wystartuje o 17:30.