Emocjonalny wpis Wrony po przegranej walce o finał. "Największa porażka w karierze"

PGE Projekt i Aluron CMC Warta stoczyły w półfinałach PlusLigi epicką, trzymeczową batalię, pełną wspaniałej sportowej walki, dramaturgii i zwrotów akcji. Wszystkie trzy spotkania kończyły się tie-breakami. Pierwszego wygrali warszawianie. Dwa kolejne - "Jurajscy Rycerze", oba wynikiem 16:14. Piąty set w rozstrzygającym meczu numer 3, a tym samym cała półfinałowa seria, zakończył się atakiem Wrony zablokowanym przez Jurija Gładyra.

Walka o finał pomiędzy ekipami z Warszawy i Zawiercia bez wątpienia zapisze się w historii fazy play-off jako jedna z najlepszych, ale dla siatkarzy PGE Projektu, którzy marzyli, by zagrać o złoto, to zapewne niewielkie pocieszenie.

W niedzielę, dzień po rozstrzygającym serię trzecim meczu, kapitan stołecznej drużyny zamieścił na Instagramie pełen emocji wpis, który pokazuje, jak mocno przeżył sobotnią porażkę.

Wrona nawiązał do przedmeczowej rozmowy z Polsatem Sport - siatkarz odpowiadał w niej na pytania, które wcześniej sam wylosował. Jedno z tych pytań dotyczyło największego zwycięstwa i najcięższej porażki w jego karierze. Jako największe zwycięstwo wskazał wywalczenie mistrzostwa świata w 2014 roku. Jako największą porażkę - spotkanie z marca 2015 roku, gdy występując w barwach PGE Skry Bełchatów przegrał mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów z Berlin Recycling Volleys 2:3, 21:23 w tie-breaku.

"Niestety odpowiedź na to drugie po wczorajszym meczu została zaktualizowana..." - napisał w swoim poście. "Ten mecz i jego zakończenie to zdecydowanie moja największa sportowa porażka w karierze, która zostanie ze mną już na zawsze" - dodał, odnosząc się do przegranej z zawiercianami na warszawskim Torwarze. Na końcu zdania umieścił emotkę złamanego serca.

"Dzięki Torwar za wczoraj. Przepraszam Warszawo... to nie będzie koniec jak z bajki..." - zakończył wpis Wrona, dla którego obecny sezon jest ostatnim w sportowej karierze.

Kibice w komentarzach pod postem Wrony starają się podnieść go na duchu. Dziękują siatkarzom PGE Projektu za wspaniałą walkę w półfinale, ogrom dostarczonych emocji i za to, że w walce o finał dali z siebie wszystko. Podkreślają też, że będą kibicować swojej drużynie do końca i wspierać ją w walce o brązowy medal.

W meczach o trzecie miejsce warszawianie zmierzą się z ustępującym mistrzem Polski JSW Jastrzębskim Węglem, który w swojej serii półfinałowej przegrał z Bogdanką LUK Lublin 1-2.

GW, Polsat Sport