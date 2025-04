Historyczny moment w PlusLidze. Czegoś takiego jeszcze nie było

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin to obsada tegorocznego finału play-off PlusLigi. To oznacza, że grono mistrzów Polski w siatkówce mężczyzn powiększy się o jeden zespół, ponieważ oba kluby nie mają w swojej gablocie tego trofeum. A to nie koniec ciekawostek związanych z walką tych drużyn o złoty medal.