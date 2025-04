Leon przemówił po awansie Bogdanki! "Powiedziałem, że zmieniam klub, aby zrobić historię"

Niewiele osób przed sezonem zakładało taki scenariusz. Mimo spektakularnego transferu Leona, wydawało się, że siła rażenia Bogdanki może nie wystarczyć do awansu do finału PlusLigi. Lublinianie po rundzie zasadniczej zajęli czwarte miejsce, ale w żaden sposób nie przestraszyli się Jastrzębskiego, który po 30 kolejkach uplasował się na pierwszej lokacie.

Już w pierwszym półfinałowym starciu Bogdanka pokazała, że nie ma zamiaru ułatwiać mistrzom Polski zadania w postaci awansu do finału. Lublinianie sensacyjnie wygrali 3:1 i wielki sukces mogli przypieczętować kilka dni później we własnej hali. Tak się jednak nie stało, bo podopieczni Marcelo Mendeza wzięli rewanż, triumfując 3:1.

Przed trzecim, decydującym starciem można było przypuszczać, że jastrzębianie drugi raz nie pozwolą sobie na niepowodzenie przed własną publicznością. Bogdanka jednak znowu okazała się lepsza, tym razem po tie-breaku!

- Zwycięstwo z Jastrzębskim Węglem to dla nas wielki sukces. To pierwszy raz w historii naszego klubu, kiedy udało się tak daleko dotrzeć. Ale jeszcze nie skończyliśmy i będziemy dalej walczyć o pierwsze miejsce. W ostatnim roku w Perugii dałem wywiad, w którym powiedziałem, że zmieniam klub, aby zrobić historię. To jest pierwszy krok - przyznał Leon.

Dla triumfatorów Pucharu Challenge to pierwszy w historii finał PlusLigi. Lublinianie o złoto powalczą z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Z kolei jastrzębianom pozostała walka o brąz z PGE Projektem Warszawa, ale również turniej finałowy Ligi Mistrzów.

- Teraz muszą powalczyć o Ligę Mistrzów, bo mają jeszcze jedno trofeum do wygrania, którego jeszcze nie udało im się zdobyć. Muszą iść ostro i spróbować. Życzę im powodzenia - rzekł Leon.

