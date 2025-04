Żeńska drużyna Barcelony nie zwalnia tempa i po 26 kolejkach hiszpańskiej Ligi F prowadzi w stawce. Podopieczne Pere Romeu zgromadziły już 72 punkty, notując aż 24 zwycięstwa przy zaledwie dwóch porażkach. W klasyfikacji strzelczyń bryluje Pajor, która ma na koncie imponujące 19 trafień i o pięć bramek wyprzedza drugą w zestawieniu Ednę Imade. Choć przewaga "Blaugrany" nad drugim Realem Madryt wynosi tylko jeden punkt, zawodniczki z Katalonii mają w zanadrzu jeszcze jeden zaległy mecz.

Ich niedzielne rywalki, Chelsea, także dominują na krajowym podwórku. "The Blues" z dorobkiem 51 punktów przewodzą tabeli Women's Super League, wyprzedzając Arsenal aż o sześć oczek, na trzy kolejki przed końcem sezonu. Nie zwalniają one także w krajowych pucharach - niedawno awansowały do finału FA Cup po wygranej 2:1 nad Liverpoolem, a decydującego gola w doliczonym czasie gry zdobyła Agnes Beever-Jones.

Pierwsze starcie tych dwóch gigantów padło łupem "Dumy Katalonii", która rozbiła Chelsea 4:1. Do siatki trafiły wtedy Pajor, Irene Paredes oraz dwukrotnie Claudia Pina. Jedyne trafienie dla Angielek zaliczyła Sandy Baltimore.

Relacja i wynik na żywo meczu Chelsea - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

ŁO, Polsat Sport