Łyszczarczyk zwrócił uwagę na jedną rzecz. To ważne przed meczem z Japonią

Reprezentacja Polski pokonała w pierwszym meczu mistrzostw świata Dywizji 1A Rumunię 4:1. Pierwszego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Alan Łyszczarczyk.

- Zeszły sezon był dla mnie ciężki. Kontuzja mnie zatrzymała, więc w tym sezonie rozkręcałem się powoli. Forma przyszła w odpowiednim momencie, cieszę się, ze tak jest i mogę pomagać kadrze - wyznał.

Zobacz także: MŚ Dywizji 1A w hokeju. Wyniki spotkań

Reporter Polsatu Sport Michał Białoński zauważył, że Polacy zanotowali kilka strat, które mogły zakończyć się bramką dla rywali.

- Mieliśmy kilka strat "na niebieskiej", czego musimy wystrzegać się w meczu z Japonią. To drużyna bardzo szybka i musimy na to uważać - dodał Łyszczarczyk.



Japonia w pierwszej kolejce przegrała z Włochami 1:4. Było to pierwszy niedzielny mecz mistrzostw świata Dywizji 1A, co oznacza, że nasi poniedziałkowi rywale będą mieli więcej czasu na regenerację.



- To drugi mecz w drugi dzień, więc sił będzie mniej. Musimy zacząć odpowiedzialnie - zakończył Łyszczarczyk.

Polska - Japonia. Kiedy mecz Polaków na hokejowych mistrzostwach świata? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Japonia rozpocznie się w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 15:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio wystartuje o 14:00.