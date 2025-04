MŚ Dywizji 1A w hokeju. Wyniki spotkań

Hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A zaczęły się 27 kwietnia i potrwają do 3 maja. Oprócz Polaków w turnieju udział biorą jego gospodarze – Rumuni, a także Brytyjczycy, Włosi, Japończycy i Ukraińcy.

Każda z sześciu reprezentacji rozegra po pięć spotkań, co daje ogólną liczbę 15 meczów na przestrzeni zaledwie tygodnia. Wszystkie reprezentacje klasyfikowane są we wspólnej tabeli, z której dwie najlepsze awansują do Elity, a najsłabsza spadnie do Dywizji 1B.

Wyniki meczów hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A:

Niedziela, 27 kwietnia

Japonia - Włochy 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Ukraina - Wielka Brytania godz. 15:00

Rumunia - Polska godz. 18:30

Poniedziałek, 28 kwietnia

Włochy – Ukraina 11:30

Polska – Japonia 15:00

Wielka Brytania – Rumunia 18:30

Środa, 30 kwietnia

Wielka Brytania – Japonia 11:30

Polska – Włochy 15:00

Ukraina – Rumunia 18:30

Czwartek, 1 maja

Włochy – Wielka Brytania 11:30

Polska – Ukraina 15:00

Rumunia – Japonia 18:30

Sobota, 3 maja

Japonia – Ukraina 11:30

Włochy – Rumunia 15:00

Wielka Brytania – Polska 18:30

