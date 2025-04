Niespodzianka w Szczecinie! King z porażką po dogrywce

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie - wyróżniał się przede wszystkim Isaiah Whitehead - po jego rzutach gospodarze mieli sześć punktów przewagi. Dość szybko odpowiadali na to Paxson Wojcik i Anthony Roberts. Po chwili trójki dokładał Jalen Riley, a goście byli już na prowadzeniu! Ostatecznie po wsadzie Marcusa Lee po 10 minutach był remis - po 20.

Druga kwarta była bardzo wyrównana, chociaż to ostrowianie częściej utrzymywali się na prowadzeniu. Byli lepsi o cztery punkty chociażby po akcjach Siim-Sandera Vene czy Tima Lambrechta. Sytuację ponownie po chwili zmieniały trójki Whiteheada i Nicholsona. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:39.

Po przerwie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego dość szybko uciekał na 11 punktów po zagraniu Kassima Nicholsona. Paxson Wojcik i Jalen Riley błyskawicznie na to odpowiadali, krok po kroku zmniejszając straty. W końcu po rzutach wolnych tego pierwszego goście wychodzili na prowadzenie. Teraz to oni kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Po 30 minutach było 62:67.

W kolejnej części spotkania gospodarze powoli wracali do rywalizacji - a ważne akcje kończył Marcus Lee. Rzuty wolne Jovana Novaka dawały już przewagę. Emocje utrzymały się jednak do samego końca, a drużyna będąca na prowadzeniu zmieniała się właściwie co akcję. Na ok. 11 sekund przed końcem do kolejnego remisu doprowadził Novak. Ostatnia akcja miała należeć do zespołu trenera Andrzeja Urbana, ale Whitehead przechwycił piłkę i oddał jeszcze rzut. Nie trafił, a to oznaczało dogrywkę.

W dodatkowym czasie gry ostrowianie uciekali nawet na osiem punktów po kolejnych trafieniach Lambrechta, Rileya oraz Vene. Mimo starań Przemysława Żołnierewicza i Aleksandra Dziewy, King nie był w stanie odrobić strat. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal wygrała 104:100.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jalen Riley z 26 punktami i 4 asystami. Isaiah Whitehead zdobył dla gospodarzy 26 punktów i 4 asysty.

King Szczecin - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 100:104 po dogrywce (20:20, 25:19, 17:28, 26:21 - 12:16).

Punkty:

King Szczecin: Isaiah Whitehead 26, Tony Meier 13, Aleksander Dziewa 12, Kassim Nicholson 10, Jovan Novak 10, Przemysław Żołnierewicz 9, Marcus Lee 8, Mateusz Kostrzewski 8, James Woodard 2, Adam Brenk 2.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Jalen Riley 26, Paxon Wojcik 19, Tim Lambrecht 16, Siim-Sander Vene 15, Damian Kulig 14, Anthony Roberts 10, Maximilian Egner 4, Wojciech Czerlonko 0, Jacek Rutecki 0.

