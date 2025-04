Nocny wpis Kurka. Padły ważne i wzruszające słowa

Kurek wrócił do ZAKSY przed tym sezonem po 16 latach przerwy. Był to niewątpliwie jeden z największych hitów transferowych w PlusLidze. Wydawało się, że podopieczni Andrei Gianiego z nim w składzie będą w stanie nawiązać walkę o medale mistrzostwo Polski. Ostatecznie tak się nie stało i ekipa z Opolszczyzny musi zadowolić się piątym miejscem.

ZAKSA we czwartek 24 kwietnia pokonała na własnym parkiecie Resovię Rzeszów 3:2 i zapewniła sobie piątą lokatę, która umożliwia start w Pucharze Challenge w kolejnym sezonie. Dla Kurka był to ostatni mecz w barwach kędzierzyńskiej drużyny.

"Parę słów ode mnie. Dzięki mistrzom z poprzednich lat dało się poczuć ducha wielkiej ZAKSY i mimo że nie osiągnęliśmy tego co wy w poprzednich latach, to daliśmy wszystko do końca jak stara dobra ZAKSA. Młodzi, którzy idą po swoje gdzie indziej, zaraz będą na ustach wszystkich, mark my words (zapamiętajcie moje słowa - przyp. red.). Chłopaki, którzy zostają są na dobrym kursie i poprowadzą ten klub tam, gdzie powinien być - Andrea (Giani - przyp. red.) i cały sztab o to zadbają, więc jesteście w najlepszych rękach. Panowie bardzo, bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność" - napisał 36-latek w nocnym wpisie w mediach społecznościowych.

Wiele wskazuje na to, że Kurek kolejny sezon spędzi poza granicami naszego kraju. Nieoficjalnie mówi się o powrocie po roku przerwy do Japonii. W latach 2020-2024 był siatkarzem Wolfdogs Nagoya, a wcześniej przez sezon włoskiej Vero Volley Monza. Ponadto wicemistrz olimpijski, mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy grał w takich klubach, jak Stal Nysa, PGE Skra Bełchatów, Dinamo Moskwa, Cucine Civitanova, Asseco Resovia Rzeszów, JT Thunders, Ziraat Bankasi, Stocznia Szczecin i Onico Warszawa.

