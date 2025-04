Lech, po małej zadyszce, wrócił na zwycięskie tory i stoi przed szansą zdobycia mistrzowskiego tytułu. "Jesteśmy tak naprawdę w idealnej sytuacji, myślę, że wszyscy inni piłkarze chcieliby być w naszym położeniu" – przyznał trener poznaniaków Niels Frederiksen.

Lechici wygrali trzy kolejne spotkania i dogonili w tabeli Raków Częstochowa, który w międzyczasie roztrwonił pięciopunktową przewagę nad "Kolejorzem". Do końca sezonu pozostało już tylko pięć meczów i wszystko wskazuje na to, że walka o mistrzostwo kraju może potrwać do ostatniej kolejki.

Stawka jest wysoka, a aspiracje w stolicy Wielkopolski jak zawsze są ogromne. Frederiksen zapewnił, że nie wywołuje to dodatkowej presji na jego drużynie.

- Myślę, że jesteśmy tak naprawdę w idealnej sytuacji. Plasujemy się w czołówce tabeli, walczymy o jak najlepsze miejsce i jestem przekonany, że wszyscy inni piłkarze chcieliby być w podobnym położeniu. To jest przecież bardziej ekscytujące i sprawiające więcej radości niż bycie w środku tabeli, gdzie nie grozi ci spadek albo nie masz szans, żeby wygrać cokolwiek – mówił opiekun Lecha podczas briefingu prasowego.

