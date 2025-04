Półfinałowa rywalizacja dostarczyła kibicom gigantycznych emocji, a to nie koniec wrażeń. Przed nami mecze, które zadecydują o mistrzostwie Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Bogdanką LUK Lublin i jedna z tych drużyn po raz pierwszy sięgnie po złoto. Jurajscy Rycerze grali już w finale - przed rokiem ulegli ekipie Jastrzębskiego Węgla; mają też w swej kolekcji jeden brązowy krążek. Dla lublinian to pierwszy awans do strefy medalowej.

Rywalizacja w finale PlusLigi będzie toczyła się do trzech wygranych meczów. Po każdym spotkaniu będzie następowała zmiana gospodarza. Zawiercianie zajęli trzecie miejsce w fazie zasadniczej, a Bogdanka była czwarta. To oznacza, że Jurajscy Rycerze będą mieli przewagę własnego boiska i u siebie rozegrają pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz finału.

Gdzie oglądać finały PlusLigi? Transmisje meczów Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Finał PlusLigi - terminarz i plan transmisji:

Aluron (3) – Bogdanka (4)

2025-04-30: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-03: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14:45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-07: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 20:30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-10: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 17:30 – ewentualnie)

2025-05-13: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (wtorek, godzina 20:30 – ewentualnie).

