Wpadka Lecha Poznań! Gol stracony w doliczonym czasie

Lech Poznań prowadził już 2:0 z Radomiakiem Radom w meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy, ale nie zdołał utrzymać korzystnego wyniku do ostatniego gwizdka sędziego. "Kolejorz" stracił gola na 2:2 w doliczonym czasie gry. To oznacza, że Lech traci do pierwszego w tabeli Rakowa Częstochowa dwa punkty.