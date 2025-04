Nowe wieści ws. przyszłości Ancelottiego. Już zdążył się pożegnać

"The Athletic" podaje, powołując się na anonimowe źródła, że 65-letni szkoleniowiec już pożegnał się z piłkarzami. "Canarinhos" ma poprowadzić już w czerwcowych meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 i pozostanie na stanowisku do końca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Podobne informacje płyną też z telewizji Sky i od eksperta od transferów Fabrizio Romano.

Najpoważniejszym kandydatem na następcę Włocha jest prowadzący obecnie Bayer Leverkusen Hiszpan Xabi Alonso, były piłkarz "Królewskich".

Ancelotti, którego kontrakt miał obowiązywać do końca sezonu 2025/26, to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec Realu trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, po dwa razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i klubowe mistrzostwo świata. Do tego trzy razy zdobył z "Królewskimi" Superpuchar UEFA. Puchar Europy (funkcjonujący jako Liga Mistrzów od sezonu 1992/93) wzniósł też czterokrotnie z AC Milan: po dwa razy jako piłkarz i jako trener.

W tym sezonie jego zespół może jednak pozostać bez prestiżowego trofeum. Real przegrał w niedzielę finał Pucharu Hiszpanii z Barceloną 2:3 po dogrywce, a z Ligą Mistrzów pożegnał się w ćwierćfinale, wyeliminowany przez Arsenal Londyn. W tabeli ekstraklasy pięć kolejek przed końcem ma cztery punkty straty do prowadzącej "Dumy Katalonii".

GM, PAP