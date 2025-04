Coming out medalistki olimpijskiej. Jest w związku z koleżanką z reprezentacji

Jak napisała na Instagramie, mieszkają razem już ponad 12 lat.

"Wiecie, że zawsze chroniłem swoją prywatność i będę to nadal robić, ponieważ jest to dla mnie najważniejsze. Ale teraz mam sygnały, że ktoś chce się tym zająć. Zatem niech to wyjdzie prosto ode mnie: ja i Niky Zdrahalova jesteśmy parą. Ona jest dla mnie wielkim wsparciem, jesteśmy szczęśliwe" – oświadczyła 37-letnia Sablikova.

Słynna panczenistka, która notowała także sukcesy w kolarstwie, zdobywając m.in. sześciokrotnie tytuł mistrzyni Czech, ma w dorobku siedem medali olimpijskich i 21 tytułów mistrzyni świata.

Sablikova nigdy dotychczas nie mówiła o swoim życiu poza torami łyżwiarskimi. Jej życiowa partnerka, młodsza o osiem lat Zdrahalova, jest także utalentowaną panczenistką. Po igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku przerwała karierę ze względów zdrowotnych, ale po dwuletniej przerwie powróciła do rywalizacji.