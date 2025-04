Już 3-1 w serii. Chwila prawdy dla obrońców tytułu

Na dorobek gości w Orlando zapracowało niemal w całości czterech zawodników: Jayson Tatum - 37 pkt, Jaylen Brown - 21, Łotysz Kristaps Porzingis - 19 i Derrick White - 18. Dwóch z nich miało też dwucyfrową liczbę zbiórek: Tatum 14 i Brown 11. Po sześć punktów dorzucili Al Horford i Sam Hauser.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna za koszulkę Bryanta. Aż trudno uwierzyć!

W zespole gości najlepiej spisali się Paolo Banchero - 31 pkt i Niemiec Franz Wagner - 24.

- Każdego z nich bardzo trudno upilnować. Musimy być lepsi w defensywie. Mam wrażenie, że jeszcze nie pokazaliśmy wszystkiego, co potrafimy. W piątym meczu zagramy lepiej. Postaramy się o to, żeby podejść do niego z właściwym nastawieniem - zapewnił Wagner.

Piąty mecz, który może przesądzić o awansie mistrzów do półfinału Konferencji Wschodniej, zostanie rozegrany we wtorek w Bostonie.

Jeszcze większą różnicą zwyciężyli w niedzielę Indiana Pacers, którzy pokonali na wyjeździe Milwaukee Bucks 129:103. Ośmiu zawodników gości zdobyło dwucyfrową liczbę punktów, a najwięcej uzyskali Myles Turner - 23 i Andrew Nembhard - 20. Z kolei Tyrese Haliburton miał 17 pkt i 15 asyst.

Bohaterem gospodarzy był Grek Giannis Antetokounmpo z 28 punktami i 15 zbiórkami, ale z jego kolegów drużyny do jego wyniku nawiązał jedynie Kevin Porter Jr. - 23 pkt. Do tego Bucks stracili Damiana Lillarda, który już w pierwszej kwarcie musiał przerwać grę z powodu poważnie wyglądającej kontuzji lewej nogi. Był to jego trzeci mecz od momentu, gdy powrócił do gry po zdiagnozowaniu zakrzepicy żył głębokich w prawej nodze.

- To trudne.... To taki fajny chłopak, nikt na to nie zasługuje. W poniedziałek przejdzie badania, ale szczerze mówiąc, nie wygląda to obiecująco - ubolewał trener Doc Rivers.

Piąty mecz zaplanowano również na wtorek w Indianapolis.

Po 3-1 prowadzą również Timberwolves, którzy ograli w niedzielę Los Angeles Lakers 116:113 (43 punkty Anthony'ego Edwardsa), oraz New York Knicks, po niedzielnym zwycięstwie nad Detroit Pistons 92:93.

GM, PAP