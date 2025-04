PLS 1. Liga siatkarzy: Mickiewicz Kluczbork - MCKiS Jaworzno. Relacja live i wynik na żywo

Ćwierćfinały PLS 1. Ligi przyniosły kilka sensacji. Ich sprawcami byli siatkarze KKS Mickiewicz Kluczbork i MCKiS Jaworzno. Szósta po fazie zasadniczej ekipa z Kluczborka wyeliminowała spadkowicza z PlusLigi - Pierrot Czarnych Radom. Siatkarze MCKiS, którzy zajęli siódmą lokatę w tabeli, ograli wicelidera - Lechię Tomaszów Mazowiecki.

Po dwóch meczach Mickiewicza z MCKiS jest remis 1–1. Pierwsze spotkanie w Kluczborku gospodarze wygrali 3:0. W Jaworznie lepszy był natomiast MCKiS, pokonując przeciwników 3:1. Kto wygra trzecie, decydujące starcie i awansuje do wielkiego finału? Co ciekawe, oba kluby nie zgłosiły akcesu do PlusLigi.

Na rywala z tej pary czekają siatkarze ChKS Chełm. Triumfatorzy fazy zasadniczej do pokonania półfinałowego rywala KPS Siedlce potrzebowali jedynie dwóch meczów. Wygrali 3:2 u siebie oraz 3:0 na wyjeździe.

Relacja live i wynik na żywo z meczu KKS Mickiewicz Kluczbork - MCKiS Jaworzno w poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport