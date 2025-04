Niesamowite wyróżnienie dla Bogdanki! Ta lista musi robić wrażenie

Lublinianie tworzą historię. Po triumfie w Pucharze Challenge w debiucie na europejskiej scenie, Bogdanka sprawiła nie lada sensację, eliminując z gry o złoto PlusLigi aktualnych mistrzów Polski i zwycięzcę rundy zasadniczej - Jastrzębski Węgiel. To oznacza, że podopieczni Massimo Bottiego skończą rozgrywki co najmniej ze srebrnym medalem, jednocześnie zapewniając sobie awans do elitarnej Ligi Mistrzów.

Na razie poznaliśmy jedenastu uczestników edycji 2025/2026. Jasne jest, że oprócz Bogdanki wystąpi w niej inny finalista PlusLigi - Aluron CMC Warta Zawiercie. Do tego grona dołączy jeszcze brązowy medalista, czyli Jastrzębski lub PGE Projekt Warszawa.

Pewni swego mogą być dwaj włoscy giganci, których zabrakło w tegorocznej Lidze Mistrzów. Mowa o Trentino Volley i Cucine Lube Civitanova. Do tego należy dodać tureckie Ziraat Bankasi i Galatasaray, niemieckie Berlin Recycling Volley i SVG Luneburg, belgijskie Knack Roeselare i Volley Leuven oraz francuskie Montpellier.

Zanim rozpocznie się nowy sezon w Champions League, poznamy rozstrzygnięcie tego sezonu. Przed nami turniej finałowy w Łodzi, w którym w półfinale Jastrzębski zmierzy się z Wartą, natomiast Sir Safety Perugia zagra z Halkbankiem Ankara.

