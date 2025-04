Ogromne zainteresowanie finałem LK we Wrocławiu. "Nawet cztery razy więcej"

Do wielkiego finału Ligi Konferencji, który w tym roku zostanie rozegrany we Wrocławiu, pozostał równy miesiąc. Obiekt praktycznie jest już gotowy a z większych prac pozostała jedynie wymiana murawy.

ZOBACZ TAKŻE: Duży cios dla Barcelony ws. Lewandowskiego! Zdradzili datę powrotu

Jak powiedział prezes Tarczyński Arena Marcin Przychodny, przygotowania do finału trwają już od półtora roku.

- Chociaż nasz stadion to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie, to jednak ma już 12 lat i pewne rzeczy trzeba było usprawnić. Kończymy ostatnie zadanie, czyli wymianę murawy, która od jutra będzie układana. To musi być murawa najwyższej jakości, bo to będzie jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich na świecie w tym roku. Dwa lata temu oczy sportowego świata były zwrócone na Wrocław podczas walki bokserskiej Usyk – Dubois i teraz kolejny raz nasz stadion będzie w centrum uwagi – dodał.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zdradził, że tak naprawdę nie trzeba było mocno namawiać UEFA, aby przyznała organizację finału Wrocławiowi.

- Związek inspiruje, wskazuje, ale później całą ciężką prace wykonują lokalne służby, władze, które musza pokazać, że dane miejsce na to zasługuje. Wrocław będzie jednym tchem wymieniany w tym roku razem z Monachium i Bilbao, jako miasta goszczące finały europejskich pucharów. To duża wartość dla PZPN, ale też miasta, które odwiedzi tysiące kibiców – powiedział Wachowski.

Kto zagra w finale, będzie wiadomo 8 maja, kiedy rozstaną rozegrane rewanże półfinałów, w których Real Betis Sewilla zmierzy się z Fiorentiną, a Chelsea Londyn z Djurgardens. Jak zdradził Wachowski, niezależnie kto przyjedzie do Wrocławia, to już otrzymuje zapytania o bilety.

- Tarczyński Arena będzie największym stadionem, na którym do tej pory rozgrywano finał Ligi Konferencji. Oficjalnych danych oczywiście nie ma, ale szacuje się, że zainteresowanie meczem czterokrotnie przewyższa pojemność wrocławskiego stadionu. Jest to więc ogromna liczba – dodał sekretarz PZPN.

Finał zostanie rozegrany 28 maja o godz. 21.