Gwardia Opole zakończyła rundę zasadniczą Orlen SuperLigi na siódmej pozycji z bilansem czternastu zwycięstw oraz dwunastu porażek i takim samym dorobkiem, co Wybrzeże Gdańsk oraz Górnik Zabrze. Z tej trójki to jednak szczypiorniści ze stolicy polskiej piosenki mieli najgorszy bilans spotkań bezpośrednich, przez co zostali "skazani" na rywalizację z jednym z dwóch gigantów rozgrywek.

Kielczanie po 26 kolejkach rundy zasadniczej uplasowali się na drugiej lokacie, ustępując jedynie odwiecznemu rywalowi - Orlen Wiśle Płock. Obie ekipy zanotowały identyczny bilans 25 zwycięstw i jednej porażki, ale w dwumeczu lepsi byli "Nafciarze".

W pierwszym ćwierćfinale play-off Industria zgodnie z planem wygrała u siebie z Gwardią 44:20. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. W rundzie zasadniczej kielczanie triumfowali w Opolu równie wysoko, bo 39:21.

KN, Polsat Sport