Niezwykle ciekawie zapowiada się rywalizacja Realu Betis z Fiorentiną. Te ekipy od samego początku rozgrywek były typowane jako faworyci do awansu do wielkiego finału we Wrocławiu. Hiszpanie przystąpią do dwumeczu po ograniu Jagiellonii Białystok (2:0, 1:1), podczas gdy Włosi okazali się lepsi od NK Celje (2:1, 2:2).

W drugiej parze faworyt jest oczywisty. Chelsea to główny faworyt do zgarnięcia Ligi Konferencji. Jeszcze do niedawna "The Blues" mieli na koncie same zwycięstwa w Lidze Konferencji, ale zmieniło się to po porażce na Stamford Bridge z Legią Warszawa 2:1. Podopieczni Enzo Maresci wygrali jednak pierwsze spotkanie 3:0 i pewnie awansowali do 1/2 finału. Ich rywale wyeliminowali w poprzedniej rundzie Rapid Wiedeń (0:1, 4:1 po dogrywce).

Liga Konferencji to rozgrywki, w których swój udział zaakcentowały polskie drużyny. Zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok dotarły aż do ćwierćfinału.

Półfinały Ligi Konferencji. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Studio, godz. 20:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Real Betis - Fiorentina, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Djurgardens IF - Chelsea FC, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Magazyn Ligi Europy i Ligi Konferencji, godz. 23:55 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Rewanże odbędą się 8 maja.