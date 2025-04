Real Madryt rozważa sprzedaż swojej gwiazdy. Chce zasilić budżet

W ostatnich 21 meczach Rodrygo zdobył zaledwie jedną bramkę i stał się najsłabszym ogniwem w ataku Realu. Do zadowalających nie należał także jego występ podczas finałowego meczu Pucharu Króla. Carlo Ancelotti, który zawsze głośno wspierał swojego piłkarza, postanowił zdjąć go już w przerwie. W jego miejsce wszedł Kylian Mbappe, co pozytywnie wpłynęło na grę zespołu.

Tak wyraźny spadek formy rozpoczął spekulacje dotyczące przyszłości zawodnika w zespole Królewskich. Jego kontrakt obowiązuje co prawda do końca czerwca 2028 r., jednak hiszpańskie media donoszą, że Real ma rozważać sprzedaż Brazylijczyka, żeby zasilić budżet na zapowiadane transfery przychodzące.

Według portalu Todosfichajes.com zakupem Rodrygo zainteresowany może być m.in. Manchester United. Napastnik znajduje się również na liście życzeń saudyjskiego Al-Hilal.

Dziennik "AS" donosi także, że sam zawodnik nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w zespole i nie wyklucza odejścia. Sytuacji zdaje się nie polepszać również zapowiadana zmiana trenera. Nie wiadomo, czy nowy szkoleniowiec znajdzie miejsce dla Rodrygo w swoich planach, jeśli Ancelotti faktycznie rozstanie się z Realem.