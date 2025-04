Bartosz Bednorz pożegnał się z klubem! Emocjonalny wpis siatkarza

Bednorz to jeden z najlepszych siatkarzy nie tylko Asseco Resovii, ale i PlusLigi. W tym sezonie zagrał w 29 meczach Asseco Resovii i zdobył w nich łącznie aż 403 punkty - 333 atakiem, 40 blokiem i 30 zagrywką. W najtrudniejszych momentach brał na barki grę swojego zespołu i stawał się jego prawdziwym liderem.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes klubu PlusLigi mówi wprost. "Jesteśmy gotowi"

Po roku spędzonym na Podkarpaciu, przyszedł czas na pożegnania. I choć mówiło się o tym od dłuższego czasu, teraz Bednorz potwierdził wszystkie plotki - odchodzi z Asseco Resovii. Według nieoficjalnych informacji, jego nowym klubem będzie PGE Projekt Warszawa.

"Dziś nadszedł moment, by oficjalnie pożegnać się z Resovią. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej drodze - kolegom z drużyny, sztabowi, pracownikom klubu i oczywiście Wam, kibicom. Wasze wsparcie czułem w każdym meczu i za to będę zawsze wdzięczny. Podpromie to wyjątkowe miejsce, pełne pasji, emocji i niesamowitej rzeszowskiej energii. Zostawiam tutaj cząstkę siebie, ale wyjeżdżam bogatszy o bezcenne wspomnienia i doświadczenia, które na zawsze pozostaną w moim sercu. Do zobaczenia po drugiej stronie siatki, z szacunkiem i ogromnym sentymentem. Panowie dzięki wielkie, to była czysta przyjemność." - napisał Bednorz na Instagramie.

W poniższym materiale można obejrzeć najlepsze akcje Bednorza w sezonie 2024/2025 w PlusLidze.