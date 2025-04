Dwa nowe rekordy Polski, kolejne minima na MŚ. Udany dzień MP w Lublinie

Pierwszego dnia zawodów minima na mistrzostwa świata wypełniło czterech zawodników. Pływacy nie mieli jednak zamiaru spocząć na laurach. Już podczas porannej sesji letnich mistrzostw Polski minimum na MŚ oraz Uniwersjadę wypełnili Dominika Sztandera (50 m stylem klasycznym, 30.67 s) oraz Ksawery Masiuk (100 m stylem grzbietowym, 53.93 s, wynik kwalifikujący też na ME U-23).

Taki obrót sprawy zapowiadał jeszcze szybsze wyścigi w finałach. Pierwszych wtorkowych mistrzów Polski poznaliśmy na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, a okazali się nimi Wiktoria Guść (1:59.82) i tradycyjnie już Kamil Sieradzki, który pobił też rekord Polski (1:46.02, automatyczna kwalifikacja na MŚ w Singapurze, ME U-23 oraz Uniwersjadę). Srebrne medale wywalczyli Zuzanna Famulok (2:00.17) i Jakub Walter (1:50.15), a brązowe Klaudia Tarasiewicz (2:00.91) i Mikołaj Filipiak (1:50.49).

– Jeszcze te złote medale na tym dystansie mi się nie nudzą – śmieje się Sieradzki. – To był niesamowity wyścig, aż brakuje mi słów. Zabrakło 0,03 sekundy do złamania tej bariery, ale moim głównym celem było minimum do Singapuru. Cieszę się też z rekordu Polski, tym bardziej, że już w tamtym roku w Belgradzie było blisko. Teraz już go mam i zapiszę się w kartach historii.

Kolejny wyścig finałowy przyniósł… kolejną kwalifikację na mistrzostwa świata! Tym razem na dystansie 50 m stylem klasycznym złoto zdobyła Barbara Mazurkiewicz, a czas 30.73 s dał jej możliwość wyjazdu do Singapuru oraz na Uniwersjadę. Tuż za nią uplasowała się Sztandera (31.14 s, minimum na Uniwersjadę), a trzecia była Anna Doroszkiewicz (32.08 s).

– To był mój plan. Trenowałam ciężko, żeby osiągnąć to minimum i wreszcie je mam – opowiada Mazurkiewicz. – Naprawdę cieszę się, że ta praca mi wreszcie oddała, bo zawsze brakowało mi kilku setnych. Teraz mam to minimum i po raz pierwszy pojadę na seniorskie mistrzostwa świata. Będę tam chciała nabierać doświadczenia i osiągać życiówki. A co one dadzą, to zobaczymy.

Wśród panów dystans 50 metrów stylem klasycznym najszybciej pokonał faworyzowany Jan Kałusowski, który co prawda ustanowił rekord życiowy (27.35 s), to jednak zabrakło mu 0,02 do wypełnienia minimum na MŚ. Zawodnik będzie miał szansę pojechać natomiast na Uniwersjadę, podobnie jak drugi w tym wyścigu Dawid Wiekiera (27.63 s, minimum też na ME U-23). Trzeci był Jan Wermiński (28.21 s).

We wtorek poznaliśmy też mistrzów Polski na 100 m stylem grzbietowym. Najszybsza wśród kobiet okazała się Adela Piskorska, która przed własną publicznością wywalczyła też minimum do Singapuru (1:00.38, również na Uniwersjadę i ME U-23) drugie ex aequo były Paulina Peda (1:01.12, minimum na Uniwersjadę) i Varvara Hlushchenko (młodzieżowy rekord Polski, minimum na MŚ i ME juniorów).

– Cieszę się z medalu, ale nie ukrywam, że czas mógłby być lepszy. Wiadomo, że do mistrzostw świata jest jeszcze trochę czasu. Minimum mam już z głowy i teraz mogę się spokojnie przygotowywać do tej imprezy. Nie mam jeszcze na tyle mocy, żeby wytrzymac drugą część dystansu, ale bardzo cieszy mnie pierwsze 50 metrów, bo jest najszybsze w karierze i mam nadzieję, że poprawię jeszcze drugą część dystansu i ten czas będzie znacznie szybszy – komentuje Piskorska.

Z kolei murowanym faworytem do zwycięstwa na 100 m stylem grzbietowym wśród mężczyzn był Masiuk. Tak też się stało, bowiem zawodnik KU AZS UW stanął na najwyższym stopniu podium i… pobił swój rekord Polski! (52.55 s). Masiuk wyprzedził m.in. drugiego Aleksandra Stysia (54.88 s, minimum na Uniwersjadę i ME U-23) i trzeciego Filipa Kosińskiego (55.04 s).

– Po trzech latach od ostatniego rekordu jakiekolwiek jego pobicie lub wyrównanie to naprawdę ogromne osiągnięcie i przełamanie w mojej karierze. Mam nadzieję, że wrócę do własnych butów. Jeszcze musi to do mnie dotrzeć, ale jestem przeszczęśliwy i teraz chciałbym wykorzystać tę chwilę. Długo na to czekałem. Dostaliśmy zadania, żeby nie odpuszczać, nawet na porannych sesjach, więc pływamy szybko i nie odpuszczamy w żadnym wyścigu – mówi Masiuk.

Indywidualne zmagania we wtorek zakończyły wyścigi na 400 m stylem zmiennym. Wśród kobiet triumfowała Aleksandra Knop, która potwierdziła dobrą formę, a czas 4:41.07 daje jej minimum do Singapuru. Wśród mężczyzn najszybszy był Filip Suchański, dla którego jest to pierwszy złoty medal mistrzostw Polski seniorów (4:22.98). Srebrne medale wręczono Oliwii Przybylskiej (4:57.33) i Erikowi Majorowi (4:23.91), a brązowe Gabrieli Herbreder (5:02.82) i Michałowi Pieli (4:26.95).

Ostatnią konkurencją we wtorkowej rywalizacji w Lublinie były sztafety 4x100 metrów stylem dowolnym. Triumfowały w niej ekipy MKS Juvenia Wrocław (Kornelia Fiedkiewicz, Kamila Świdnicka, Dominika Sztandera, Adrianna Szwabińska, czas 3:46.61) i AZS AWF Katowice (Dominik Dudys, Michał Poprawa, Kacper Duda i Michał Pruszyński, czas 3:21.72).

W środę odbędą się kolejne wyścigi w ramach mistrzostw Polski w pływaniu w kategorii OPEN oraz młodzieżowców 19-23 lat, a cała impreza potrwa do czwartku.

