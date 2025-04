Gwiazda zagra w finale PlusLigi? Trwa wyścig z czasem

„Jurajscy Rycerze” w półfinale po trzech pięciosetowych spotkaniach wyeliminowali PGE Projekt Warszawa.

„Te mecze kosztowały nas wiele sił, ale najważniejsze, że zakończyły się awansem do finału. Mamy swoje problemy, ale w tej chwili nie ma to żadnego znaczenia. Zrobimy wszystko, żeby zagrać naszą najlepszą siatkówkę” – zadeklarował szkoleniowiec.

Problemy zdrowotne postawiły pod znakiem zapytania występy amerykańskiego przyjmującego i podstawowego atakującego.

„Aaron ma pewne dolegliwości, ale są one pod kontrolą i jest gotowy do gry. Sytuacja z Karolem jest poważniejsza i trwa wyścig z czasem, by wrócił do gry przed końcem sezonu” – przyznał Winiarski.

Ekipa z Lublina w półfinale okazał się lepsza od ubiegłorocznego mistrza Polski JSW Jastrzębskiego Węgla.

„Wbrew temu, co twierdzili niektórzy, moim zdaniem w czwórce mieliśmy cztery równorzędne zespoły i wyniki półfinałów to udowodniły. Dlatego uważam, że nie ma znaczenia, kto jest naszym rywalem, a również w meczach o złoto i brąz nie będzie faworytów” – podsumował trener.

Rywalizacja o tytuł mistrzowski toczyć się będzie do trzech wygranych.

Drużynę z Zawiercia czeka jeszcze udział w Final Four Ligi Mistrzów. W półfinale zagra z JSW Jastrzębskim Węglem.

Transmisja pierwszego meczu finałowego PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w środę 30 kwietnia o godzinie 17.50 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.