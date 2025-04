Z biało-czerwonych w Londynie może zaprezentować się tylko obrońca gospodarzy Jakub Kiwior. Wydaje się, że miejsce w podstawowym składzie ma dość pewne, bo po rewanżu ćwierćfinałowym z Realem Madryt (2:1) Polak znalazł się w drużynie tygodnia, wybranej przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA).

"Kanonierzy" znaleźli już w tym sezonie sposób na PSG - w październiku wygrali z tym rywalem u siebie 2:0 w fazie ligowej. Kiwior grał wówczas od początku drugiej połowy.

"Stworzyli sobie więcej szans, założyli wysoki pressing od pierwszej minuty i nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Musimy się poprawić" - mówił wówczas hiszpański trener pokonanych Luis Enrique.

Wiele wskazuje na to, że jego drużyna wykonała od tego czasu wielką pracę. W barażu o awans do 1/8 finału PSG nie dało żadnych szans krajowemu rywalowi Brestowi, pokonując go 7:0 u siebie i 3:0 na wyjeździe. Później piłkarze z Paryża, którzy są już pewni tytułu mistrza Francji, wyeliminowali Liverpool i Aston Villę, więc są już przyzwyczajeni do angielskich rywali. W sześciu z ostatnich dziewięciu występów w Champions League strzelili przynajmniej trzy gole.

Szkoleniowiec gospodarzy Mikel Arteta nie ukrywał, że liczy we wtorek na pomoc kibiców.

"Moje przesłanie do nich jest takie, że muszą walczyć razem z nami o każdą piłkę. Najlepiej niech każdy przyniesie swoje korki, ochraniacze, spodenki i koszulki. I zagrajmy wszyscy razem, żeby stworzyć jedną z najbardziej pamiętnych historii na tym stadionie" - mówił Hiszpan w środę, po zremisowanym 2:2 ligowym meczu z Crystal Palace.

Arsenal nie liczy się już w żadnych innych rozgrywkach. Nie poradził sobie ani w Pucharze Anglii, ani Pucharze Ligi, a w niedzielę stracił już definitywnie szansę na dogonienie w tabeli Premier League Liverpoolu, który wywalczył 20. tytuł w karierze.

PSG ma już zapewniony triumf w lidze, a w finale Pucharu Francji zagra z Reims 24 maja.

KN, PAP