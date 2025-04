Polacy pokazali moc na MŚ! W stresie czekał na poród, a później został bohaterem!

Podopieczni Roberta Kalabera najpierw pokonali 4:1 Rumunię, a w poniedziałek uporali się z Japonią 2:1, a jedyną bramkę stracili dopiero na sześć sekund przed końcem spotkania. Nasi hokeiści imponują żelazną konsekwencją w defensywie, a jeśli rywalowi uda się przez nią przedrzeć, to mamy wsparcie bramkarza. W poniedziałek bramkę zamurował Tomasz Fucik.

ZOBACZ TAKŻE: Drugi mecz i drugie zwycięstwo w MŚ! Polacy lepsi od Japończyków

Wtorek jest dniem przerwy w turnieju. "Biało-Czerwoni" przeprowadzą jedynie trening na lodzie, o godz. 15:00.

- Najważniejsze, żeby się chłopcy zregenerowali, odpoczęli mentalnie przed starciem z Włochami – podkreśla trener Kalaber.

Z okazji narodzin Oliwii – drugiej córki Olafa Bizackiego, Kalaber pozwolił hokeistom na spożycie po meczu z Japończykami po jednym, małym, bezalkoholowym, piwie.

Bizacki był w siódmym niebie. Przed poniedziałkowym meczem nie spał do trzeciej nad ranem. Niemal do samego porodu, poprzez komunikator, rozmawiał z żoną Adrianną i był bardziej zestresowany akcją porodową, niż cierpiąca w niej małżonka. Gdy wody zeszły i o godz. 2:45 przyszła na świat Oliwia, stres zastąpiło wielka fala szczęścia. Pod wpływem której Bizacki strzelił piękną bramkę na wagę prowadzenia w meczu z Japonią.

- Japończycy byli bardzo ruchliwi i grali twardo. Musieliśmy się wspiąć na wyżyny, żeby ich pokonać – powiedział Polsatowi Sport najszczęśliwszy człowiek świata.

Olaf nie tylko po raz drugi został młodym ojcem, pierwsza córka ma na imię Blanka, ale też dzięki bramce, asyście i wynikowi +3 w klasyfikacji +/- (liczy się w niej obecność na lodzie przy bramkach strzelonych i straconych), zajmuje dziewiąte miejsce spośród wszystkich hokeistów na MŚ. Jeszcze wyżej, na piątej pozycji, są Alan Łyszczarczyk i Patryk Krężołek, którzy strzelili po dwie bramki, mają także indeks +2. Prowadzi znany z polskich lodowisk Ukrainiec Andrij Denyskin z KH Energa Toruń.

- Wiedzieliśmy, że to rywal ciężki, prezentujący nieprzyjemny styl. Japończycy atakują bardzo wysoko, nie zostawiają miejsca na rozegranie krążka. Mieliśmy ciężkie momenty i w nich kluczowe było to, że każdy chciał wziąć odpowiedzialność na siebie, żeby nas wyprowadzić z tego kryzysu – uważa napastnik Krzysztof Maciaś.

W miarę rozwoju MŚ poprzeczka idzie w górę. Włosi chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: poprzez awans do elity przygotować się do przyszłorocznych IO, których będą gospodarzami. W roli dyrygenta zatrudnili jednego z najlepszych trenerów świata Jukkę Jalonena, który Finów doprowadził do mistrzostwa olimpijskiego i do trzech tytułów mistrzów świata.

- Włosi są bardzo mocnym zespołem, bardzo dobrze operują krążkiem, trener Jalonen poukładał ich grę. Chcemy wygrywać każdy mecz, ja pełnie swoją rolę, jaką powierzył mi trener. W meczu z Włochami każdy będzie chciał pełnić rolę lidera, by pomóc zespołowi.

- Zmęczenie po takiej dawce meczów jest nieuniknione, ale jesteśmy świetnie przygotowani na te wyzwania. Do tego mamy chłodną głowę. Włosi jeżdżą bardzo dobrze na łyżwach, mają wysokie umiejętności techniczne. Od lutego zmierzyliśmy się z nimi już trzy razy, postaramy się znaleźć na nich sposób w środowe popołudnie – zapewnia Paweł Zygmunt, który w Rumunii ma wsparcie brata, mamy Katarzyny, ojca Pawła seniora i dziadka Ryszarda Bialika.

Mecz Polska – Włochy już w środę o godz. 15. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Ze Sfantu Gheorghe Michał Białoński