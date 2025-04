Real Madryt ciągle w grze o awans do półfinału Euroligi

Do wyłonienia zwycięzcy starcia Turków z Paris Basketball potrzebna była dogrywka. Mecz od początku był wyrównany, ale ostatecznie lepsi okazali się koszykarze Fenerbahce, którzy dzięki wygranej 98:88 zapewnili sobie awans do półfinału Euroligi.



Gości do zwycięstwa poprowadził Tarik Biberovic - autor 21. punktów. Na nic zdało się 29. oczek TJa Shortsa z ekipy Paris Basketball.



W Madrycie Real walczył o przedłużenie rywalizacji. I to mu się udało. Po dwóch porażkach z Olympiakosem tym razem to Hiszpanie okazali się minimalnie lepsi, wygrywając 80:72. Ciężar zdobywania punktów rozłożył się na trzech zawodników - Waltera Tavaresa (15) oraz Dzanana Musę i Mario Hezonję (po 14).

Rywalizacja do trzech zwycięstw zakończy się najpóźniej 7 maja i wyłoni czterech uczestników turnieju finałowego (Final Four), który w tym roku - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (23-25 maja). Trofeum broni Panathinaikos Ateny.

Wyniki:





29 kwietnia:

Paris Basketball - Fenerbahce Beko Stambuł 88:98 (18:20, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Fenerbahce.

Real Madryt - Olympiakos 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Olympiakosu.

30 kwietnia:

FC Barcelona - AS Monaco, godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Stan rywalizacji: 2-0 dla AS Monaco.

Anadolu Efes Stambuł - Panathinaikos AKTOR Ateny, godz. 19:45 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Stan rywalizacji: 1-1.